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شهيدان وإصابات خلال محاولة السكان العودة لشمال غزة

منذ ساعة واحدة
شهيدان وإصابات خلال محاولة السكان العودة لشمال غزة

وطنا اليوم:أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال حذر سكان مناطق جنوبي قطاع غزة والنازحين إليها من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة.
جاء ذلك في منشورات ألقتها الطائرات الإسرائيلية فوق المناطق الجنوبية من القطاع -ومن بينها مدينة رفح- وسط دعوات فلسطينية شعبية للعودة إلى الشمال الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة.


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