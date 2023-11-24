تخريب العشرات من قبور اليهود في بلجيكا

وطنا اليوم:دانت سلطات مدينة شارلروا البلجيكية الخميس أعمال تخريب طالت ما لا يقل عن 85 قبرا يهوديا في إحدى مقابرها، واصفة إياها بالمعادية للسامية.

واكتشف عامل مقابر أول أمس الأربعاء أضرارا لحقت بمدافن يهودية في المقبرة الواقعة بحي مارسينيل في المدينة الجنوبية. وفتح تحقيق منذ ذلك الحين.

وقال بول ماغنيت رئيس بلدية شارلروا إن “المكان الذي اختير، وسرقة الكثير من رموز نجمة داود، لا يتركان مجالا للشك في طبيعة النيات المعادية للسامية”.

وأضاف “باسم المدينة أدين بشدة هذه الأفعال الدنيئة”، مطالبا إدارة المدينة بإخطار كل عائلة.

ولم يتأثر سوى القسم اليهودي من المقبرة، ما يشير إلى طبيعة التخريب المعادي للسامية.

وتراقب الشرطة البلجيكية المدارس اليهودية وأماكن العبادة عن كثب.

ومنتصف الشهر الجاري أعلنت وزيرة التنمية البلجيكية كارولين جينز، إن الحكومة تدرس حالياً مع عدة دول أوروبية إمكانية الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، وفرض حظر على تأشيرات الدخول للمستوطنين اليهود المتطرفين.

وجددت الوزيرة كارولين جينز في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البلجيكية، دعوتها لاتخاذ اجراءات اضافة لوقف العنف.

كما اعلنت أن بلجيكا ستقدم مليوني يورو، اي مايعادل (2.1 مليون دولار) مساعدات إنسانية لغزة.

من جانبه دان رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، مطلع تشرين الأول/ نوفمبر الجاري، هجمات الاحتلال على المدنيين الأبرياء في غزة، ووصفها بأنها “غير متناسبة”.

ووفقا لوكالة “رويترز”، قال دي كرو “إن قصف الاحتلال مخيم للاجئين بحجة أنه يضم زعيما واحدا من حماس غير متناسب تماما”.

وأكد “أنه ليس من المقبول أبدا أن يحدث الكثير من الإصابات المدنية في محاولة للقضاء على شخص واحد”.

وشدد “على ضرورة حماية المدنيين والأماكن المدنية، ووقف إطلاق النار في القطاع