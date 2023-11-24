بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قادها الرئيس الكوبي.. مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في هافانا

منذ 6 ثواني
قادها الرئيس الكوبي.. مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في هافانا

وطنا اليوم:قاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الخميس، تظاهرة ضخمة في هافانا تضامناً مع الشعب الفلسطيني وجهت خلالها انتقادات للولايات المتحدة بسبب دعمها إسرائيل.
وقالت كريستينا دياز (22 عاما) الطالبة في جامعة هافانا لوكالة فرانس برس “ما يطلبه الشباب الكوبي في هذه المسيرة هو وقف إطلاق النار” مضيفة “من السذاجة الاعتقاد بأن (ما يحدث في غزة) هو حرب. إنها إبادة جماعية“.
وتولى الرئيس الكوبي محاطا بزوجته ليز كويستا ورئيس الوزراء مانويل ماريرو قيادة التظاهرة التي انطلقت بدعوة من الشباب الشيوعي وجرت في ماليكون، الخط الساحلي في هافانا حيث تقع السفارة الأمريكية.
وقال خافيير إرنستو بوروتو (19 عاما) الذي وضع كوفية باللونين الأبيض والأسود “ما يحدث في فلسطين ظلم كبير ومذبحة”.
وخلال ساعة تقريبا لوح المتظاهرون بأعلام فلسطين وبلافتات كتب عليها “فلسطين حرة” و”لا للإبادة الجماعية. تحيا فلسطين”.
وشارك في هذا التجمع “أكثر من 100 ألف شخص من سكان هافانا” حسب إحصاء لوزارة الداخلية نشر على منصة إكس.
ودعي الطلاب وموظفو الشركات العامة إلى المشاركة في هذه المسيرة التي نظمت خلال زيارة يجريها للعاصمة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور.
ولدى مرورهم أمام سفارة الولايات المتحدة التي تدعم حكومتها إسرائيل بقوة هتف المتظاهرون الشباب خصوصا “الفاشيون الأمريكيون أنتم إرهابيون”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:08

الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة بغور فلسطين المحتلة

10:01

الحوثيين يؤدون رقصة شعبية على السفينة غلاكسي ليدر المحتجزة

09:53

شاحنات الوقود وغاز الطهي يدخلان عبر رفح إلى قطاع غزة

09:48

فلسطينيون في غزة يعودون إلى منازلهم رغم تحذيرات الاحتلال

09:43

خبراء الأمم المتحدة ينتقدون إزالة المحتوى المؤيد للفلسطينيين

09:35

الأردن يدين تصريحات لمتطرف هولندي أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني

09:31

صلاة الغائب الجمعة على شهداء غزة وفلسطين المحتلة

09:28

رغم الهدنة.. الاحتلال يلقي منشورات تحذيرية لسكان غزة

09:23

بعد تسعة وأربعون يوما من العدوان.. الهدنة تدخل حيز التنفيذ في غزة

09:17

الأردن: لن يدخل أي جندي عربي إلى قطاع غزة

03:59

وققة حاشدة لحزب إرادة من الزرقاء تضامنا مع الاشقاء في قطاع غزة.. صور

01:11

مواقف الأردن الراسخة في الدفاع عن القضايا العربية” ندوة شعرية لـ “شؤون الطلبة في جامعة اليرموك

وفيات
الفنان رامي الخالد في ذمة اللهوفيات الخميس 23-11-2023وفيات الأربعاء 22-11-2023وفيات الثلاثاء 21-11-2023وفيات الاثنين 20-11-2023