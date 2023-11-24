شاحنات الوقود وغاز الطهي يدخلان عبر رفح إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:بدأت شاحنات الوقود بالدخول عبر معبر رفح إلى قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع.

ودخلت إلى القطاع كميات من غاز الطهي عبر معبر رفح للمرة الأولى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد أسابيع من الحصار والمنع.

وبالرغم من دخول الهدنة حيز التنفيذ أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز في محيط الدوار الكويتي بمدينة غزة لمنع المواطنين من العودة إلى منازلهم.

إلى ذلك كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، قال إنه سيتم تسليم 130 ألف لتر من الديزل وأربع شاحنات غاز يوميا، إلى غزة عندما تبدأ هدنة مدتها 4 أيام الجمعة.

وأضاف رشوان في بيان صحفي فجر الجمعة، أن 200 شاحنة مساعدات ستدخل غزة يوميا، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأوضح رشوان، أنه بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبال مجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من غزة، وكذلك سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين في غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها.

وأشار إلى أن السلطات المصرية سمحت بعودة الفلسطينيين العالقين بأراضيها إلى قطاع غزة اعتبارا من الجمعة.

فيما أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، عن أن الفلسطينيين العالقين والموجودين في شمال سيناء والراغبين في العودة طواعية إلى قطاع غزة يمكنهم العودة بدءا من الجمعة.

وذكرت السفارة، أن السلطات المصرية، أكدت أنه سيتم السماح بعودة باقي العالقين الموجودين في القاهرة وباقي محافظات مصر طواعية السبت.

قال مسؤول أممي، لشبكة “سي أن أن” الأميركية، الخميس، إن الأمم المتحدة تتوقع أن تدخل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة “فورا” بعد بدء الهدنة بين إسرائيل وحركة “حماس”، الجمعة.

وأضاف أندريا دي دومينيكو، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية “أوتشا”، أنه “سيكون هناك تفعيل فوري للعمليات المختلفة التي خططنا لها”، وتابع أن مكتب الأمم المتحدة يعد عملياته منذ يومين “ليكون مستعدا للاستفادة قدر الإمكان من هذه الفرصة الفريدة”، وذكر أن الغذاء والماء والوقود والمواد اليومية العادية هي من بين مواد المساعدات التي تضمها القافلة.