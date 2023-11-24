الأردن: لن يدخل أي جندي عربي إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:أكد وزير الخارجية وشؤون المعتربين أيمن الصفدي، رفض الأردن لأي مقاربة تتعامل مع غزة كمعالجة أمنية ومنفصلة، لافتا إلى أن هناك رفض عربي شامل لهذه المخططات.

وشدد الصفدي أنه لن يكون في قطاع غزة قوات عربية وهذا موقف الأردن والعرب.

وبين الصفدي، أن الأردن يرفض أي مخططات لإقامة مخيمات في ما تسمى بالمناطق “الآمنة”، لافتا إلى أنه لا يوجد أي أسير أردني ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال.

وأردف الصفدي أن الأردن ليس منخرطا بشكل مباشر بعملية التفاوض لكنه مطلع عليها. مشيرا إلى أن الأردن يعمل على ضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل شامل.

وأكد الصفدي أن الأردن لن يوقع اتفاقية المياه مع الاحتلال، مشددا على رفض الأردن أي دور عربي داخل غزة بعد انتهاء العدوان على غزة.

وفيما يتعلق باتفاقية الغاز قال الصفدي: لم نشعر بوجود أي تخفيض بكميات الغاز المورد للأردن من تل أبيب.

وأوضح الصفدي أن الأردن حذر من تبعات المعايير المزدوجة في التعامل مع العدوان على قطاع غزة.

وشدد الصفدي على أن الأردن موقفه واضح وثابت ولن يتغير في دعم الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن ما يطرح من مناقشات بعد وقف الحرب معظمها غير منطقي والأردن يرفضها.

وأكد الصفدي على أن السلام الحقيقي هو السلام الذي تؤمن به الشعوب، مشيرا إلى أن الأردن يفرض على السجال الدولي بعض من القضايا ومنها وقف تصديرالأسلحة للاحتلال.

وأكمل الصفدي: نتعامل مع حكومة في تل أبيب تضم أعضاء” إرهابيين متطرفين”.

وأردف الصفدي : حتى تنعم” تل أبيب” بالأمن يجب أن ينعم به الفلسطينيون