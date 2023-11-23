المومني يثمن عالياً أهمية مشروع الإستدامة البيئية الذي يتم تنفيذه في مدرسة المناخر الأساسية المختلطة في سحاب

وطنا اليوم – أشاد مدير التربية والتعليم للواء سحاب الأستاذ عاصم المومني بأهمية مشروع الإستدامة البيئية الذي يتم تنفيذه في مدرسة المناخر الأساسية المختلطة في سحاب والذي تنظمه المديرية ممثلة بقسم التعليم المهني وقسم الأبنية المدرسية فيها وبتمويل من جمعية العمل المناخي.

وقال المومني خلال زيارته للمدرسة وتفقده للمشروع المتضمن البيت البلاستيكي، والحديقة الخارجية مكان إقامة المشروع إن مثل هذه المشاريع تعود على المدرسة وأفراد المجتمع بالفائدة وزيادة وعي الطلاب بأهمية المحافظة على المياه والآثار البيئية لسوء إدارة المياه.

وأعرب المومني عن شكره للهيئة الإدارية والتدريسية لجهودهم في دعم العملية التربوية والتعليمية مؤكداً أن مثل هذه المشاريع تؤكد أن الهيئة التدريسية هم جنود يقومون بأداء واجبهم في الميدان التربوي كما قدم شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الجميع لإستمرار ودعم مدارس لواء سحاب.

ويتضمن المشروع الذي تشرف عليه من جمعية العمل المناخي المهندسة حياة أبو زيد وقسم الأبنية المدرسية المهندسة أماني السفرية عدداً من الأنظمة والأنشطة تتمثل في نظام متكامل لحصاد مياه الأمطار ومعالجة مياه المغاسل وإعادة إستخدام المياه لري الحديقة المدرسية والبيت البلاستيكي ورفده بالأشتال ونظام ري.

وتجول المومني والحضور ترافقة مديرة المدرسة اكرام الزيود ورئيس قسم الإعلام الدكتورة مريم أبو زيد وعضو القسم المحرر الصحفي رويدا العدوان، داخل البيت البلاستيكي، والحديقة الخارجية مكان إقامة المشروع، واطلع على جانب من التنفيذ والتطبيق للمشروع.

وتركز أنشطة المشروع على مدرسة واحدة تضم ما مجموعه ٣٥٠ طالباً ومعلماً ليتم تزويدها بنظام متكامل لحصاد مياه الأمطار حسب المعايير الأردنية.

كما يهدف المشروع الى تدريب الطلبة على أهمية وطرق حفظ المياه ومبادئ وطرق الزراعة المستدامة، هذه الأنشطة ستزود المدرسة بفرص زيادة دخلها من خلال إنتاج وتسويق نباتات ومنتجات زراعية ذات قيمة اقتصادية خصوصاً لأفراد المجتمع المحلي.