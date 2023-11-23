بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المومني يثمن عالياً أهمية مشروع الإستدامة البيئية الذي يتم تنفيذه في مدرسة المناخر الأساسية المختلطة في سحاب

منذ 11 ثانية
المومني يثمن عالياً أهمية مشروع الإستدامة البيئية الذي يتم تنفيذه في مدرسة المناخر الأساسية المختلطة في سحاب

وطنا اليوم – أشاد مدير التربية والتعليم للواء سحاب الأستاذ عاصم المومني بأهمية مشروع الإستدامة البيئية الذي يتم تنفيذه في مدرسة المناخر الأساسية المختلطة في سحاب والذي تنظمه المديرية ممثلة بقسم التعليم المهني وقسم الأبنية المدرسية فيها وبتمويل من جمعية العمل المناخي.

وقال المومني خلال زيارته للمدرسة وتفقده للمشروع المتضمن البيت البلاستيكي، والحديقة الخارجية مكان إقامة المشروع إن مثل هذه المشاريع تعود على المدرسة وأفراد المجتمع بالفائدة وزيادة وعي الطلاب بأهمية المحافظة على المياه والآثار البيئية لسوء إدارة المياه.
وأعرب المومني عن شكره للهيئة الإدارية والتدريسية لجهودهم في دعم العملية التربوية والتعليمية مؤكداً أن مثل هذه المشاريع تؤكد أن الهيئة التدريسية هم جنود يقومون بأداء واجبهم في الميدان التربوي كما قدم شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الجميع لإستمرار ودعم مدارس لواء سحاب.

ويتضمن المشروع الذي تشرف عليه من جمعية العمل المناخي المهندسة حياة أبو زيد وقسم الأبنية المدرسية المهندسة أماني السفرية عدداً من الأنظمة والأنشطة  تتمثل في نظام متكامل لحصاد مياه الأمطار ومعالجة مياه المغاسل وإعادة إستخدام المياه لري الحديقة المدرسية والبيت البلاستيكي ورفده بالأشتال ونظام ري.
وتجول المومني والحضور ترافقة مديرة المدرسة اكرام الزيود ورئيس قسم الإعلام الدكتورة مريم أبو زيد وعضو القسم المحرر الصحفي رويدا العدوان، داخل البيت البلاستيكي، والحديقة الخارجية مكان إقامة المشروع، واطلع على جانب من التنفيذ والتطبيق للمشروع.
وتركز أنشطة المشروع على مدرسة واحدة تضم ما مجموعه ٣٥٠ طالباً ومعلماً ليتم تزويدها بنظام متكامل لحصاد مياه الأمطار حسب المعايير الأردنية.
كما يهدف المشروع الى تدريب الطلبة على أهمية وطرق حفظ المياه ومبادئ وطرق الزراعة المستدامة، هذه الأنشطة ستزود المدرسة بفرص زيادة دخلها من خلال إنتاج وتسويق نباتات ومنتجات زراعية ذات قيمة اقتصادية خصوصاً لأفراد المجتمع المحلي.

 

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:02

العدوان يفتتح في عمان ورشة تدريبية للمنشآت الفندقية لفئتي “5” و “4” نجوم ضمن “منصة تكامل”

20:50

الملك : نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد

20:27

بيان من حزب بالله بشأن مقتل 4 جنود صهاينة

20:15

المحامين : يحق للأردن التجميد أو الانسحاب أو النقض لمعاهدة وادي عربة

19:44

السيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن

19:28

نتنياهو: لا سلام مع العرب دون القضاء على حماس

19:24

بن غفير يمنع الاحتفال بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

19:20

وفاة وافد بانقلاب شاحنة عليه قرب طريق المطار

19:16

الأمن يوضح تفاصيل الفيديو المتداول لدعس أحد رقباء السير

19:13

الفنان رامي الخالد في ذمة الله

19:10

حوارية حول إسهام القطاع الأكاديمي الأردني في تخفيف آثار العدوان على غزة

19:01

مندوبا عن الملك.. وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون

وفيات
الفنان رامي الخالد في ذمة اللهوفيات الخميس 23-11-2023وفيات الأربعاء 22-11-2023وفيات الثلاثاء 21-11-2023وفيات الاثنين 20-11-2023