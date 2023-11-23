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العدوان يفتتح في عمان ورشة تدريبية للمنشآت الفندقية لفئتي “5” و “4” نجوم ضمن “منصة تكامل”

منذ ساعة واحدة
العدوان يفتتح في عمان ورشة تدريبية للمنشآت الفندقية لفئتي “5” و “4” نجوم ضمن “منصة تكامل”

وطنا اليوم – رعى محافظ العاصمة عطوفة السيد ياسر عبدالرحمن العدوان، حفل افتتاح ورشة تدريبية في عمان، مخصصة للمنشآت الفندقية ذات فئتي الخمس نجوم والأربع نجوم في إطار التزام “منصة تكامل” المعدة من قبل محافظة العاصمة بإشراف ومتابعة مع وزارة الإقتصاد الرقمي بتعزيز جودة الخدمات الفندقية.
وأكد محافظ العاصمة ياسر العدوان في كلمة ألقاها بالحفل أهمية تعزيز المهارات وتبادل الخبرات ونشر ثقافة وأدوات وممارسات تعزيز التكامل لبناء دور مرجعي أساسي في العمل فيما أعرب سعادة العين المهندس عبدالحكيم محمود الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان ، عن دعمه لمثل هذه المبادرات التي تعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.  
ومن المتوقع في المستقبل القريب أن تقدم “منصة تكامل” خدمات إضافية لتعزيز التفاعل وتنويع الخدمات المتقدمة.
وحضر الورشة رئيس جمعية الفنادق الأردنية وما يزيد عن مائة موظف من المنشآت الفندقية.

وتأتي  الورشة في إطار جهود “منصة تكامل”، وبإشراف وزارة الإقتصاد الرقمي، لربط محافظة العاصمة بشكل مباشر بالمنشآت الفندقية عبر منصة إلكترونية موحدة، من أجل تسهيل عملية طلب الإقامة لجميع الفعاليات. وتعكس هذه المبادرة تطوير وتحسين خدمات اقامة الفعاليات والنشاطات المختلفة في المملكة بشكل أسرع.

 


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