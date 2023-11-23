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بيان من حزب بالله بشأن مقتل 4 جنود صهاينة

منذ 21 ثانية
بيان من حزب بالله بشأن مقتل 4 جنود صهاينة

وطنا اليوم:أعلن حزب الله اللبناني، ان المقاومة الإسلامية قتلت 4 من جنود الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ موجه.
وأشار إلى استهدافهم نقاط تجمع وانتشار لجنود الاحتلال في محيط موقع تلة الخزان.
كما استهدفت المقاومة الإسلامية جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية وحققت إصابات مباشرة، وفقا للبيان.
وفي وقت سابق الجمعة، قال حزب الله إنه استهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة وحققت إصابات مباشرة، مشيرا إلى استهدافهم أيضا موقعي راميا وجل العلام بـ”الأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة”.
وكان الحزب قد قال اليوم، إن “المقاومة أطلقت 48 صاروخ كاتيوشا باتجاه قاعدة عين زيتيم قرب صفد وأصابتها بشكل مباشر”


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