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هام للمشتركين في الامتحان التكميلي

منذ ساعة واحدة
هام للمشتركين في الامتحان التكميلي

وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم، المشتركين المسجلين للامتحان التكميلي لعام 2023، إلى الاطّلاع على أرقام الجلوس الخاصة بهم بدءًا من اليوم الخميس الموافق لـ 23 تشرين الثاني من خلال الرابط الإلكتروني http://exams.moe.gov.jo
وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن على المشترك إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للاطّلاع على رقم جلوسه، وكذلك اسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب اشتراكه.
ودعت المشتركين إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا للامتحان بها.
وبينت الوزارة أن على المشترك في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الاثنين المقبل الموافق لـ 27 تشرين الثاني الحالي


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