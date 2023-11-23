مسؤول بجيش الإحتلال يفجر مفاجأة حول اعداد المصابين باعاقات منذ طوفان الأقصى

وطنا اليوم:كشف مسؤول إسرائيلي، الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن تشخيص إصابة 1600 جندي إسرائيلي بإعاقات، منذ اندلاع الحرب مع حركة “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في وقت تتواصل فيه معارك ضارية بين حماس وجيش الاحتلال في شمال غزة.

رئيس جمعية المعاقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحامي عيدان كيلمان، في تصريح لإذاعة الجيش قال: “منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، شخَّص الجيش إصابة 1600 جندي بإعاقات.. وما زال 400 جندي في المستشفيات”، وأوضح أن “هؤلاء هم فقط الجرحى، وسيأتي إلينا آلاف آخرون يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة”.

كيلمان شدد على أن هذا “العدد لا يمكن تصوره في تاريخ إسرائيل، أكثر من حرب يوم الغفران”، أي حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي عدد الجنود الذين أُصيبوا منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في غزة يوم 27 أكتوبر الماضي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصابت حركة حماس 5431 إسرائيلياً وقتلت 1200 وأسرت نحو 239 خلال هجوم على مستوطنات محيط قطاع غزة.

ومنذ 48 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت نحو 14 ألفاً و532 قتيلاً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وصباح الخميس، قالت وزارة الخارجية القطرية إنه سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن بدء سريان هدنة لعدة أيام قابلة للتمديد بين “حماس” وإسرائيل