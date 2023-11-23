عمان الأهلية تشارك باللقاء التعريفي لجائزة خليفة التربوية

وطنا اليوم:بدعوة من الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية شارك وفد من أعضاء هيئة التدريس من جامعة عمان الأهلية ضمّ عميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتورة حنان إبراهيم ونائب عميد كلية العلوم التربوية الأستاذ الدكتور محمد مبيضين ورئيس مركز الإرشاد والتربية الخاصة الدكتور عنان أبو مريم والدكتور ممدوح الزبن باللقاء التعريفي بالجائزة يوم الاثنين 20 / 11 / 2023 في الجامعة الأردنية للتعريف بمجالات الجائزة المطروحة في دورتها السابعة عشرة.

وأكّد أعضاء وفد الجائزة بأنهم يتطلعون إلى مشاركة فاعلة وإسهامات مباشرة للمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف دورات الجائزة، كما أن الجائزة تطرح عدة مجالات موزعة على فئات متنوعة تغطي مختلف مجالات العملية التعليمية، مؤكدة أن الجائزة مبادرة وطنية إماراتية تسعى لتحقيق مسيرة جودة الأداء التعليمي التربوي المميز. وتم عرض مجالات الجائزة وآليات الترشح لها، ومجالات وفئات الجائزة ورسالتها وأهدافها وآليات الترشح لها عبر الموقع الإلكتروني وتوضيح الخطة الزمنية للدورة الحالية.

وجاءت مشاركة الجامعة ضمن مداخلات أعضاء الهيئة التدريسية المهمة حول الجائزة وشروطها وطبيعتها التي أثرتها الأستاذة الدكتورة حنان إبراهيم من خلال مناقشة بعض الاعتبارات الخاصة بالجندر والبحث العلمي الذي يجب أن يضمن حق المشاركة للجميع والتوازن الجندري ومراعاة الاختلاف والتنوع الإنساني. مؤكدة أن جامعة عمان الاهلية من المؤسسات الرائدة في مجال البحوث التربوية المرتبطة بحاجات المجتمع وأولوياته