بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

عمان الأهلية تشارك باللقاء التعريفي لجائزة خليفة التربوية

منذ ساعتين
عمان الأهلية تشارك باللقاء التعريفي لجائزة خليفة التربوية

وطنا اليوم:بدعوة من الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية شارك وفد من أعضاء هيئة التدريس من جامعة عمان الأهلية ضمّ عميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتورة حنان إبراهيم ونائب عميد كلية العلوم التربوية الأستاذ الدكتور محمد مبيضين ورئيس مركز الإرشاد والتربية الخاصة الدكتور عنان أبو مريم والدكتور ممدوح الزبن باللقاء التعريفي بالجائزة يوم الاثنين 20 / 11 / 2023 في الجامعة الأردنية للتعريف بمجالات الجائزة المطروحة في دورتها السابعة عشرة.
وأكّد أعضاء وفد الجائزة بأنهم يتطلعون إلى مشاركة فاعلة وإسهامات مباشرة للمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف دورات الجائزة، كما أن الجائزة تطرح عدة مجالات موزعة على فئات متنوعة تغطي مختلف مجالات العملية التعليمية، مؤكدة أن الجائزة مبادرة وطنية إماراتية تسعى لتحقيق مسيرة جودة الأداء التعليمي التربوي المميز. وتم عرض مجالات الجائزة وآليات الترشح لها، ومجالات وفئات الجائزة ورسالتها وأهدافها وآليات الترشح لها عبر الموقع الإلكتروني وتوضيح الخطة الزمنية للدورة الحالية.
وجاءت مشاركة الجامعة ضمن مداخلات أعضاء الهيئة التدريسية المهمة حول الجائزة وشروطها وطبيعتها التي أثرتها الأستاذة الدكتورة حنان إبراهيم من خلال مناقشة بعض الاعتبارات الخاصة بالجندر والبحث العلمي الذي يجب أن يضمن حق المشاركة للجميع والتوازن الجندري ومراعاة الاختلاف والتنوع الإنساني. مؤكدة أن جامعة عمان الاهلية من المؤسسات الرائدة في مجال البحوث التربوية المرتبطة بحاجات المجتمع وأولوياته


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:35

روح الروح .. تفاعل حزين مع وداع أب فلسطيني طفلته الشهيدة

16:24

هام للمشتركين في الامتحان التكميلي

16:16

مسؤول بجيش الإحتلال يفجر مفاجأة حول اعداد المصابين باعاقات منذ طوفان الأقصى

16:09

الخرابشة: المرحلة الحالية تتطلب تشريعا يواكب التغيرات في مجال الطاقة

15:42

كلية الصيدلة في عمان الأهلية تعقد ورشة عمل بعنوان : OSCE ORIENTATION

15:26

الأردن يمنح ستارلينك رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

15:25

تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة ندوة في مجمع النقابات المهنية

15:13

حزب يميني مناهض للملسمين يفوز بالانتخابات التشريعية في هولندا

14:35

فتح معبر رفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة الجمعة

14:13

رئيس مجلس الأعيان : الوصول إلى هدنة في غزة انتصار للمقاومة

14:10

الصفدي: يجب محاسبة إسرائيل وألا تظل فوق القانون

14:04

وزيرة النقل تلتقي المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية

وفيات
وفيات الخميس 23-11-2023وفيات الأربعاء 22-11-2023وفيات الثلاثاء 21-11-2023وفيات الاثنين 20-11-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-10-27 08:39:30Z | | ÿ©©©ÿ«««ÿ«««ÿOÈª