كلية الصيدلة في عمان الأهلية تعقد ورشة عمل بعنوان : OSCE ORIENTATION

وطنا اليوم:عقد قسم الصيدلة الحيوية والسريرية برئاسة د. لبنى غرايبة في كلية الصيدلة بجامعة عمان الاهلية وبالتعاون مع نقابة الصيادلة ورشة عمل بعنوان: OSCE ORIENTATION .

وقد شارك في الورشة الكليات الطبية في الجامعة وخريجو كلية الصيدلة من الجامعة وعدد من الصيادلة من خارج الجامعة والذين يعملون في مؤسسات صيدلانية مختلفة تقوم بتدريب طلاب كلية الصيدلة.

وقام د. أحمد الرصاصي بشرح أهداف امتحان ال OSCE والخطوات العملية لعقد هذا الامتحان وما يتعلق بإعداد الأسئلة وكل النواحي التنظيمية.

وقد أشاد الحضور بالورشة واهمية المعلومات المقدمة والطريقة المتميزة التي قدم فيها د. احمد الرصاصي المعلومات واشراك الحضور في التدريب على تقييم امتحانات افتراضية تم عرضها في اخر الورشة.

كما قدّم عميد كلية الصيدلة بالجامعة الأستاذ الدكتور وسام عماري درعاَ ً تكريمياً للدكتورالرصاصي تقديراً لجهوده وتعاونه المستمر في تقديم محاضرات وورش عمل بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية