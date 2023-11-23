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الصفدي: يجب محاسبة إسرائيل وألا تظل فوق القانون

منذ 3 ساعات
الصفدي: يجب محاسبة إسرائيل وألا تظل فوق القانون

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن وفد منظمة التعاون الإسلامي/جامعة الدول العربية، اختتم زياراته إلى الصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا.
وأضاف الصفدي، أن رسالة الوفد الموحدة، أنه يجب أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا، وأن هذا العدوان الصارخ على المدنيين ليس دفاعا عن النفس.
وأشار إلى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تظل فوق القانون الدولي، وأنه يجب محاسبتها على جرائم الحرب.
وأوضح الصفدي، أنه يجب أن تنتهي الانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وأن تصل الإمدادات الإنسانية الكافية إلى جميع أنحاء غزة، بما في ذلك شمالها.
وبيّن أن إنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن


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