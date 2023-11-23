وزيرة النقل تلتقي المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية

وطنا اليوم:التقىت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الخميس المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الاوسط احمد الخواجا والوفد المرافق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء بحضور امين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة الكرادشة، مجالات التعاون والخطط المستقبلة لزيادة الاستثمارات في الأردن والمساهمة في التنمية على المستوين الاجتماعي والبيئي وخلق فرص العمل امام الشباب من خلال تنفيذ مشاريع قطاع النقل المتعلقة بالطيران المدني والنقل العام.

وأكدت التهتموني خلال اللقاء على أهمية جهود الحكومة الأردنية في مجال الاصلاح الاقتصادي ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ مبادرات ومشاريع قطاع النقل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي واهمية توفير التمويل بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاريع التي تحتاج الى تمويل ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية والاستفادة الامثل من التمويل المقدم من الجهات المانحة لتفيد هذه المشاريع ارض الواقع.

من جانبه أكد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية حرص المؤسسة على تقديم الدعم المادي والفني لدعم مشاريع النقل في الأردن ضمن الاستراتيجيات القطاعية والوطنية التي يتم السعي لتنفيذها .