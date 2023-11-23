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بدء اجتماعات لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي

منذ ساعة واحدة
بدء اجتماعات لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وطنا اليوم:بدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد اجتماعات لجان المجلس، حيث اجتمعت لجنة سياسات العمل أولا ثم لجنة السياسات التعليمية، وتم انتخاب رئيس للجنتين ومقرر ومناقشة خطة العمل التنفيذية لكل لجنة، وستجتمع باقي اللجان في الأيام المقبلة.
ويذكر أن لجان المجلس تتكون من خمس لجان وهي: لجنة السياسات الاقتصادية، لجنة السياسات التعليمية، لجنة السياسات الاجتماعية، لجنة سياسات العمل، لجنة سياسات البيئة والتغير المناخي.


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