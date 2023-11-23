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مستوطنات الجليل الأعلى تتعرض لأكبر قصف منذ بداية الحرب

منذ 3 ساعات
مستوطنات الجليل الأعلى تتعرض لأكبر قصف منذ بداية الحرب

وطنا اليوم:ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه أُطلق نحو 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى، وهو القصف الأكبر منذ بداية الحرب وأن بعض الصواريخ وصلت أطراف صفد.
وقال حزب الله إن “المقاومة الإسلامية استهدفت بصاروخ موجه دبابة ميركافا في موقع الراهب وأصابتها بشكل مباشر”.
وأضاف “استهدفنا قوة للعدو الإسرائيلي في موقع الراهب ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح”.
وأكد الحزب أن “المقاومة الإسلامية أطلقت ٤٨ صاروخ كاتيوشا باتجاه قاعدة عين زيتيم قرب صفد وأصابتها بشكل مباشر”.
وكان الحزب قد أعلن إطلاق صواريخ باتجاه موقع سعسع الإسرائيلي قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
وأضاف الحزب أن “المقاومة الإسلامية استهدفت قوة مشاة للعدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة، وحققت إصابات مباشرة”.
وأكد الحزب أنه استهدف موقع بركة ريشا الإسرائيلي، وحقق إصابات مباشرة


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