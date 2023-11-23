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المستشفى الميداني الأردني في نابلس يباشر استقبال المرضى

منذ ساعتين
المستشفى الميداني الأردني في نابلس يباشر استقبال المرضى

وطنا اليوم:استقبل المستشفى الميداني الأردني العسكري في نابلس صباح اليوم الخميس، اول حالة مرضية.
ووصلت فجر يوم الجمعة الماضي، شاحنات تحمل المستشفى إلى مدينة نابلس عبر طريق وادي الباذان.
ويضم المستشفى فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس.
ويتكون المستشفى الميداني الأردني من سبع قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية الحثيثة، وخمسة عشر سريراً؛ لإجراء العمليات الجراحية التي يتم تحويلها وإخلائها الى المستشفى، إضافةً إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم.
ويأتي إرسال المستشفى الميداني إلى نابلس، بتوجيهات ملكية سامية، استمراراً للجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأهل في الضفة الغربية


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