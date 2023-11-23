الأونروا تسير طائرة إمدادات طبية إلى غزة بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية

وطنا اليوم:سيّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إلى قطاع غزة رحلتها الثالثة من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ضمن الجهود المتواصلة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة،

وتحتوي المساعدات العاجلة على 45 طنًا من أدوات ومعدات الطوارئ الطبية بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية ومستلزمات المستشفيات، ومعدات الولادة اللازمة لدعم الأمهات الحوامل.

وقال مدير شؤون الأونروا في الأردن أولاف بيكر “إننا ملتزمون بإعطاء الأولوية ودعم حياة لاجئي فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في غزة”.

وبين أن هذه المساعدات جزء من جهود الوكالة الدؤوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة، مشيراً إلى “الدعم السخي من الجهات المانحة لنا”.

من جهته، أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن الهيئة تعمل مع شركائها على حشد وتنسيق الجهود اللازمة لدعم الأهل في قطاع غزة، وخاصة القطاع الصحي للتخفيف من معاناة الجرحى والمصابين”.

ولفت إلى أن هذه المبادرة المشتركة بين الأونروا والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تؤكد على التفاني في تقديم الإغاثة الفورية لأولئك الذين يتعرضون لمعاناة قاسية في غزة.

وبين الشبلي أن هذه المساعدات تأكيد على التزام الأونروا الثابت بدعم حياة لاجئي فلسطين، والتي تعمل بجد على إيجاد طرق برية إضافية لضمان وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى سكان غزة من الأردن