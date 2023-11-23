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الاحتلال يعتقل مدير مستشفى الشفاء في غزة

منذ 12 ثانية
الاحتلال يعتقل مدير مستشفى الشفاء في غزة

وطنا اليوم:قال الطبيب في مستشفى الشفاء في مدينة غزة خالد أبو سمرة، فجر الخميس، إنه تم اعتقال محمد أبو سلمية مدير المؤسسة (مجمع الشفاء) الخاضعة حاليا لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أبو سمرة أن “جيش الاحتلال اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية الليلة”.
وكان أبو سلمية قال إنه تلقى “أمرا” بإخلاء المستشفى في 18 تشرين الثاني، بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أجلى مئات المرضى والنازحين من الشفاء بناء على “طلب” الطبيب.
ن جهة أخرى، أكد طبيب في مجمع الشفاء أن هناك 180 مريضا بحاجة إلى رعاية داخل المستشفى، مشيرا إلى وجود 3 أطباء و4 ممرضين يقدمون الرعاية للمرضى الذين ما زالوا عالقين في المستشفى.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قسم الطوارئ في مجمع الشفاء مساء أمس الأربعاء، ونفذت عمليات تفتيش بداخله


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