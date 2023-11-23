مرضى الهيموفيليا في الأردن يناشدون الملك لانقاذهم

وطنا اليوم:منذ أشهر يعاني مرضى الهيموفيليا من الأطفال وعائلاتهم من عدم توفر علاج الفاكتور حسب احتياجات كل حالة ،

وتقدموا بعدة شكاوي لوزارة الصحة ولديهم ارقام هواتفهم ، ومعاناة المرضى ومضاعفات المرض في حال عدم توفر الفاكتور المناسب خطيرة جداً

وقد قام الاهالي بمخاطبة كافة الجهات الرسمية كالسلطة التنفيذية والتشريعية ووزارة الصحة بلا اي فائدة ،

نناشد جلالتكم مساعدة هذه الفئة من الاطفال وهم بأمس الحاجة لذلك ،