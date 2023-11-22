جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي في معارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، إن الرقيب إيتان دوف روزنزويج البالغ من العمر 21 عاما، وهو مقاتل في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، لقي حتفه في المعارك بشمال غزة.

كما أعلن إصابة 2 آخرين بجروح بليغة خلال اشتباكات في شمال غزة.

وبذلك ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 392 جنديا وضابطا