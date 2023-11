عمان الأهلية تحصد جائزة تصنيف التايمز العالمية لمساهمتها المتميزة في التنمية الاقليمية

وطنا اليوم:حصلت جامعة عمان الأهلية على جائزة التايمز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 عن مساهمتها المتميزة في التنمية الاقليمية THE MENA AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO REGIONAL DEVELOPMENT، ويتنافس على هذه الجائزة جامعات الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتمنح سنوياً خلال قمة التايمز العالمية التي تعد أكبر منصة دولية مهمة تعترف وتحتفل بالتميز في التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تعترف هذه الجوائز بالقيادة المتميزة والأداء المؤسسي، وتعرض إنجازات التعليم العالي المتنوعة والاستثنائية في المنطقة.

وكرّمت مؤسسة التايمز الفائزين البارزين لعام 2023 وهم : جامعة أبوظبي، وجامعة قطر، والجامعة الأمريكية في دبي، وجامعة عمان الأهلية، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة بلمند، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والجامعة الاميركية بالقاهرة.

وتسلم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان الجائزة خلال فعاليات القمة التي عقدت في مدينة أبو ظبي في الامارات العربية المتحدة من 13-16 نوفمبر 2023، يرافقه نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أنس السعود ومدير التسويق والاتصال المهندس احمد الحوراني ومدير مكتب الاستدامة الدكتور أحمد منصور.

وتأتي هذه الجائزة دليلاً على جهود الجامعة في المساهمة الفاعلة في التنمية ليس على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية فحسب بل على مستوى المنطقة.

يذكر أن جامعة عمان الأهلية قد حققت تقدماً متميزاً في كافة التصنيفات العالمية، بالاضافة لحصول مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة على أعلى الاعتمادات الدولية المتخصصة ، حيث صنّفت مؤسسة الكيو اس العالمية مطلع هذا العام جامعة عمان الأهلية بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأردنية الخاصة والمرتبة الثالثة على مستوى الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة وبالمرتبة 801-850 على مستوى العالم