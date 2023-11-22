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المالديف تستعد لحظر دخول حملة جواز سفر الكيان

منذ 3 ساعات
المالديف تستعد لحظر دخول حملة جواز سفر الكيان

وطنا اليوم:طرح برلمان المالديف هذا الأسبوع اقتراحًا لتعديل قانون الهجرة، الذي يحظر على حاملي جوازات سفر الكيان دخول البلاد في أعقاب “العدوان الإسرائيلي على غزة”.
بحسب ما نقلته وكالة رويترز :”في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، طرح عضو البرلمان المالديفي محمد نشيد عبد الله، مقترحًا لتعديل قانون الهجرة الوطني بهدف منع حاملي جوازات سفر الكيان من دخول البلاد، وذلك في أعقاب الحرب على قطاع غزة”.
وأكد عضو البرلمان أن الهدف من تعديل قانون الهجرة هو فرض عقوبات على إسرائيل من خلال منعهم من دخول البلاد إثر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.


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