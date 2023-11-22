وزير الخارجية: احتمالات تفجر العنف في الضفة الغربية تتصاعد يوما بعد آخر

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، ضرورة إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وقال الصفدي من لندن، إن “غزة بحاجة إلى 800 شاحنة يوميا، لذلك لا تزال هناك فجوة كبيرة في المساعدات رغم الاتفاق”. وأوضح أنه “يجب تمكين سكان شمال غزة من البقاء في منازلهم لا أن يتم تهجيرهم”.

وأشار إلى أن احتمالات تفجر العنف في الضفة الغربية المحتلة تتصاعد يوما بعد يوم.

الى ذلك تلقّى الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، من وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا، ‎أكد خلاله الوزيران ضرورة وقف الحرب على ‎غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشدد الصفدي، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على غزة، وضرورة وقف إسرائيل لانتهاكاتها المتكررة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية.

وورد بمقال في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن اعتداءات المستوطنين اليهود التي تزداد عنفا يوما بعد يوم على القرى في الضفة الغربية، أجبرت ما لا يقل عن 16 تجمعا سكانيا فلسطينيا، تضم أكثر من ألف شخص، على الفرار من منازلهم منذ هجوم مقاتلي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد شن المستوطنون الإسرائيليون أكثر من 250 هجوما في الضفة الغربية. وحتى الآن، استشهد 200 فلسطيني، 8 منهم على يد المستوطنين والآخرون خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.