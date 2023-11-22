الهيئة الإدارية للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية تعقد اجتماعها الأول في الأردنية

وطنا اليوم:عقدت الجامعة الأردنيّة، ممثّلة برئيسها الدكتور نذير عبيدات، الاجتماع الأول للهيئة الإدارية للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، وبحضور عمداء شؤون الطلبة من جميع الجامعات الأردنيّة الـ21 الأعضاء، ذلك بعد تسلّمها يوم أمس رئاسة الاتحاد من جامعة عمان الأهلية التي تولت الرئاسة في الأعوام الأربعة الأخيرة.

وافتُتح الاجتماع بتعريف العمداء بأنفسهم والجامعات التي يمثّلونها، ليرحّب عبيدات بعدها بالحضور ويفتح الباب بعدها للاقتراحات وإبداء أيّ ملاحظات قبل الخوض في جدول الأعمال.

وشكر عبيدات جامعة عمّان الأهلية على احتضانها للاتحاد في السنوات الأربع الأخيرة، وشدّد على ضرورة ألّا يقتصر دور الاتحاد على الجانب الرياضي دونًا عن غيره، لافتًا إلى أنّ عليه تفعيل الجوانب الأكاديميّة والصحيّة أيضًا، من خلال زيادة عدد الأبحاث العلميّة المعنيّة بهذه الأمور.

وعبّر عبيدات عن فخره بما يقدّمه الاتحاد للطلبة الأردنيين، مشيرًا إلى إنّه لاحظ وجود عددٍ كبيرٍ من طلبة الجامعات ممّن يساهمون في رفع اسم الأردن عاليًا جرّاء المراتب الأولى التي يتحصّلون عليها في البطولات العربيّة والعالميّة، ما يحتّم على الجامعات الاستمرار في الاهتمام بهم، كما درجت على فعله إذ طالما خصّصت مقاعد للطلبة المتفوقين منهم رياضيًّا.