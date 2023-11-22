حوارية بعنوان الحرب على غزة.. دبلوماسية أردنية نشطة وخطاب إعلامي مهني

وطنا اليوم:نظمت كلية الإعلام بجامعة البترا، ندوة حوارية تناولت الخطاب الدبلوماسي والإعلامي الأردني في الحرب على غزة، بعنوان: “الحرب على غزة.. دبلوماسية أردنية نشطة، وخطاب إعلامي مهني”.

وشارك بالندوة التي رعاها رئيس الجامعة الدكتور رامي عبد الرحيم، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، ووزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، وأدارها عميد الكلية الدكتور علي النجادات.

وقال القضاة، إن جلالة الملك قاد الدبلوماسية الأردنية منذ اليوم الأول للحرب على غزة بمواقف ثابتة تهدف إلى حماية المدنيين، وإيصال المساعدات، والتحذير من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأضاف أن جلالته وجه الحكومة لتوفير دعم مالي لوكالة الأونروا، فيما كان تحرك وزارة الخارجية في إطار دبلوماسية جلالة الملك، بالعمل على حشد موقف دولي لضمان سلامة وحماية المدنيين في غزة.

وأشار القضاة إلى أن الوزارة شكلت خلية أزمة توزع نشاطها على متابعة الأردنيين الموجودين في غزة، وجرى إجلاء عدد كبير منهم حتى الآن، من أصل 741 مسجلا على قوائم الوزارة.

وأشار إلى وصول طائرة الإجلاء الثانية من مطار العريش إلى مطار ماركا في عمّان، حاملة على متنها 24 شخصاً من أصل 81 جرى إجلاؤهم أمس من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

بدوره، حذر المعايطة من وجود مشروع سياسي إسرائيلي خلف الحرب على غزة يعمل بجد لتهجير أهالي غزة من خلال إخراج سكان المناطق الشمالية إلى الجنوب تحت ذريعة العمليات العسكرية، ثم تحويل الجنوب إلى منطقة لا يمكن العيش فيها وفتح معبر رفح لمن أراد الخروج.

وأضاف المعايطة إن هذه الحرب جاءت لخدمة المشروع السياسي، قائلاً: “وجب ألا نتفاعل فقط مع آثار الحرب، ولكن وجب الانتباه إلى المشروع السياسي خلفها”.

وقال “لقد بنى الأردن موقفه السياسي وفقًا لفهمه لطبيعة المشروع السياسي الإسرائيلي خلف الحرب على غزة، لذلك أعلن الأردن رفضه التهجير لسكان القطاع إلى سيناء والوقوف ضده”، مؤكدا أن إسرائيل تعمل بجد لتحقيق ذلك.

من جهته، قال الدكتور نجادات، إن الندوة جاءت لتوفير مساحة وطنية مناسبة لطلبة الجامعة للاطلاع على كل ما قامت به الأردن لمساندة الأشقاء في فلسطين وغزة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن جامعة البترا وطلبتها يقفون خلف القيادة الهاشمية ومواقفها الوطنية والقومية المشرفة تجاه ما يجري من عدوان على الشعب الفلسطيني