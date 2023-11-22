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مع إعلان الهدنة.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازره في غزة

منذ 11 ثانية
مع إعلان الهدنة.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازره في غزة

وطنا اليوم:أكد المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، استشهاد أكثر من 200 شهيد خلال 24 ساعة.
وقال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي منذ 3 أيام، وأن هناك أكثر من 800 ألف فلسطيني في شمال القطاع يعيشون أوضاعا قاسية.
وبين أن التهدئة ستفيد بوقف المجازر وبإمداد القطاع بالمساعدات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه قطر إعلان الهدنة المؤقتة بين تل أبيب وحماس.
‏‏ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

قوافل إنسانية
وستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بمافيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية.
‏وأكدت قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق


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