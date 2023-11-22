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رفع جلسة النواب لفقدان النصاب القانوني

منذ 18 ثانية
رفع جلسة النواب لفقدان النصاب القانوني

وطنا اليوم:رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، جلسة مجلس النواب لفقدان النصاب القانوني.
وجاء القرار بعد اعتراض نواب على استمرار الجلسة ومناقشة الأسئلة النيابية في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني، وخروج رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة من الجلسة.
وانتقد نواب استمرار الجلسة التي طالب بها زملائهم في ظل الغياب الكبير عنها.
المعايعة رفع جلسة النواب إلى الاثنين المقبل


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