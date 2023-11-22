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وفاة عائلة أردنية من 6 أشخاص بحادث سير في سلطنة عُمان

منذ ساعة واحدة
وفاة عائلة أردنية من 6 أشخاص بحادث سير في سلطنة عُمان

وطنا اليوم:تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في مسقط، وفاة عائلة أردنية من أب وأم وأربعة أطفال جراء حادث سير وقع قرب مدينة صلالة في سلطنة عُمان اليوم.
وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة بأن التنسيق جارٍ مع السلطات العُمانية المختصة، ومن خلال السفارة الأردنية في مسقط، للوقوف على مسببات الحادث، كما يجري التنسيق لنقل جثامين المتوفين رحمهم الله إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لذوي المتوفين رحمهم الله، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء


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