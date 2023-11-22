الجهاد : لن نعيد الأسرى غير المدنيين حتى يتحرر كل أسرانا

وطنا اليوم:أكدت حركة الجهاد الإسلامي أنه تم التوصل إلى اتفاق بخصوص صفقة تبادل جزئية للأسرى وهدنة إنسانية لمدة 4 أيام تتضمن إدخال مئات شاحنات المساعدات والوقود وحرية حركة أهالي القطاع.

وقالت الحركة في بيان أصدرته الأربعاء بأن محتجزين من غير المدنيين، لن ينالوا الحرية بشرط تحرير كافة الأسرى في سجون الاحتلال.

وأضافت “أن صمود أهالي القطاع وتمكسهم بأرضهم في مواجهة المجازر والبطولات التي يسطرها المقاومون في ميدان التصدي للعدوان، أجبرت الاحتلال على الرضوخ لإجراء صفقة تبادل”.

وبحسب الجهاد الإسلامي، فإن البنود التي تضمنها اتفاق تبادل الأسرى هدفها تعزيز الصمود في قطاع غزة وانتصاراً لقضية الأسرى في سجون الاحتلال، كمقدمة لتحرير كافة الأسرى وفك الحصار عن المدينة المحاصرة.

وشددت على مواجهة الاحتلال على المستويات الميدانية والسياسية كافة، وصولاً إلى إحباط جميع أهداف العدوان