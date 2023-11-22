حماس تنعى قيادي بارز وتبارك عملياته البطولية

وطنا اليوم:نعت كتائب القسام القيادي خليل حامد خراز الذي استشهد بغارة للاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء في جنوب لبنان.

وأصدرت كتائب القسام بيانا عبر قناتها على تطبيق “تيليغرام” قالت فيه: “تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد القسامي المجاهد خليل حامد خرازِ “أبوخالد” من مخيم الرشيدية، الذي اغتالته يد الغدر الصهيوني على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني، يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023م الموافق 7 جمادى الأول 1445هـ،”.

وقالت “الشهيد القائد خليل عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج وكانت له بصمته الجهادية في الميدان وكان شهيدنا شجاعا مقداما، نذر نفسه في سبيل الله ،حاضرا في كافة ميادين الجهاد على مدى عدة عقود”.

واستشهد نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان خليل خراز، و3 عناصر آخرين، باستهداف قوات الاحتلال سيارة في الشطية