حزب إرادة يدعو الشعب الأردني لوقفة تضامنية الخميس بالزرقاء

وطنا اليوم:وجه حزب إرادة دعوة عامة للشعب الأردني الواحد وللقوى السياسية والقواعد الشعبية والنقابات والجامعات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لوقفة تضامنية، دعما ومساندة لابناء شعبنا الفلسطيني البطل.

ودعا الحزب جماهير الشعب الاردني الوفي لهذه الوقفة التضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين ضد الغطرسة الصهيونية، وذلك في محافظة الزرقاء يوم الخميس الموافق 23/11/2023 في تمام الساعة السادسة مساء