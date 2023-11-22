بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

حزب إرادة يدعو الشعب الأردني لوقفة تضامنية الخميس بالزرقاء

منذ 4 ساعات
حزب إرادة يدعو الشعب الأردني لوقفة تضامنية الخميس بالزرقاء

وطنا اليوم:وجه حزب إرادة دعوة عامة للشعب الأردني الواحد وللقوى السياسية والقواعد الشعبية والنقابات والجامعات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لوقفة تضامنية، دعما ومساندة لابناء شعبنا الفلسطيني البطل.
ودعا الحزب جماهير الشعب الاردني الوفي لهذه الوقفة التضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين ضد الغطرسة الصهيونية، وذلك في محافظة الزرقاء يوم الخميس الموافق 23/11/2023 في تمام الساعة السادسة مساء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:00

الملك يلتقي السيسي في العاصمة المصرية

13:55

مع إعلان الهدنة.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازره في غزة

13:50

تخفيضات وعروض على 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية

13:44

رفع جلسة النواب لفقدان النصاب القانوني

13:41

وزير المالية يوضح حول شركات النقل الخاصة في الأردن

13:39

رئيس الديوان الملكي يلتقي رؤساء وأعضاء لجان تحسين خدمات المخيمات بالمملكة

13:35

مواصلة التجهيزات لإقامة المستشفى الميداني الأردني الثاني جنوب غزة

12:29

وفاة عائلة أردنية من 6 أشخاص بحادث سير في سلطنة عُمان

12:21

مسؤول أمريكي سابق يستفز المسلمين ويسيء للرسول وأهل غزة

12:02

تفاصيل جديدة عن موعد تطبيق الهدنة في غزة

11:40

جماعة عمان لحوارات المستقبل تطلق حملة عالمية لوقف العدوان على غزة

11:34

الجهاد : لن نعيد الأسرى غير المدنيين حتى يتحرر كل أسرانا

وفيات
وفيات الأربعاء 22-11-2023وفيات الثلاثاء 21-11-2023وفيات الاثنين 20-11-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-10-27 08:39:30Z | | ÿ©©©ÿ«««ÿ«««ÿOÈªوفيات الاحد 19-11-2023