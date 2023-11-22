الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة في لواء جولاني بمعارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل قائد وحدة في لواء جولاني، في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث العبرية، قال جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، إن القتيل البالغ من العمر 25 عاما من عوفرا قُتل في معارك شمال قطاع غزة مساء أمس الثلاثاء.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 391 بين ضابط وجندي