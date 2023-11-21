عمان الأهلية تختتم مسيرة استضافة مقر الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بتسليم الراية إلى الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:استقبلت جامعة عمان الأهلية برئاسة عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة وفداً من الجامعة الأردنية برئاسة معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات لإنهاء مراسم تسليم راية الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية للجامعة الأردنية، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات للاتحاد خلال استضافة جامعة عمان الأهلية لمقر الاتحاد لمدة 4 سنوات بالفترة 2019-2023.

وحضر مراسم تسليم الراية عن الجامعة الأردنية عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور صفوان الشياب، مدير دائرة النشاط الرياضي الدكتور علي أبو داري ومدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة الدكتور محمد واصف.

بينما حضر عن جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور أنس السعود نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة – مدير مركز الارتباط العالمي، عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات، مساعد عميد شؤون الطلبة السيد عصم السحار، المدير المالي السيد رامي منصور ورئيس قسم النشاطات والأندية الطلابية السيد رمزي العميري.

وفي البداية أشار الأستاذ الدكتور ساري حمدان إلى أن الاتحاد تم تأسيسه من قبل الجامعة الأردنية التي تولت رئاسته خلال الفترة 1982-1995، قبل أن يصبح مقر الاتحاد دورياً بين الجامعات الأعضاء، مؤكداً على أنه في سبيل الارتقاء بعمل الاتحاد وأنشطته تم الانتساب للجنة الأولمبية الأردنية ومد جسور التعاون مع كافة الاتحادات الرياضية الأردنية، حيث تمثل ذلك بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الأردني لكرة السلة لتطوير المدربين ورعاية دوري الجامعات الأردنية لكرة السلة للطلاب والطالبات.

كما أكد حمدان على ثقته بأن الجامعة الأردنية برئاسة معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات ستسهم في المضي قدماً بالارتقاء في أعمال ونشاطات الاتحاد لما تحتضنه من كوادر إدارية وفنية على درجة عالية من الكفاءة، مشيراً إلى الاستعداد التام لجامعة عمان الاهلية لتقديم كافة أشكال الدعم واستكمال المسيرة الناجحة والنقلة النوعية للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية في أعماله خلال الآونة الأخيرة.

من جهته تقدم معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية بالشكر والتقدير إلى جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان على حسن استضافتها لمقر الاتحاد والمتمثل في النقلة النوعية التي شهدتها أعمال الاتحاد نتيجة الخبرات الرياضية التي يتمتع بها حمدان والذي يعد مرجعاً في الرياضة الأردنية، مؤكداً على أن الأنشطة التي أقيمت على مدار 4 سنوات واستمرار عجلة نشاطات الاتحاد في ظل جائحة كورونا هو المثال الأبرز للمستوى المتميز في الإدارة.

واستعرض عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان الأهلية الدكتور مصطفى العطيات التقرير الإداري لعمل الاتحاد خلال الفترة 2019-2023، حيث اشتمل التقرير على تاريخ انتقال مقر الاتحاد بين الجامعات الأعضاء والعدد الحالي لها، كما استعرض كافة البطولات والدورات الرياضية والندوات والمشاركات الخارجية والاتفاقيات وعضوية الاتحاد على المستوي المحلي والعربي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى استعراض الدورات التدريبية التي عقدت لتطوير الكوادر الفنية في الجامعات الأعضاء وما تم إنجازه من تعديلات على شعار الاتحاد وإطلاق الموقع الالكتروني الجديد وتعديل التعليمات واستحداث لوائح جديدة منبثقة عنها.

وفي الختام قدم رئيس جامعة عمان الأهلية عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان راية الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية إلى معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية وتم تبادل الدروع التذكارية بينهما.