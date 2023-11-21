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شاهد : اشتباكات من مسافة صفر لنخبة القسام مع جنود الاحتلال

منذ ساعة واحدة
شاهد : اشتباكات من مسافة صفر لنخبة القسام مع جنود الاحتلال

وطنا اليوم:نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو يظهر اشتباك مقاتليها مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط مدينة غزة.
وظهر مقاتلو القسام وهم يتحركون بين الأشجار بملابس مدنية ومعهم حقائب صغيرة وأسلحة رشاشة وقذائف محمولة على الكتف، وقاموا بتوصيل سلك متفجر في المنطقة.
بعد ذلك، أظهر الفيديو جنود الاحتلال وهم يتحركون في المكان على أرجلهم قبل أن يظهر عملية تفجير ما قالت عنه القسام إنه “حقل ألغام”.
وظهر أحد المقاتلين وهو يقترب من أحد الأبنية، ثم استهدفه بقذيفة محمولة على الكتف محدثا انفجارا هائلا، وبعدها بدأ المقاتلون اشتباكا بالأسلحة الآلية في محيط المبنى المستهدف.
وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق قصف قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية، كما أعلنت قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.
وفي وقت لاحق دوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وجنوبها والساحل وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهته ذكر جيش الاحتلال، دفاعاتنا الجوية اعترضت 8 صواريخ استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى والساحل

 


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