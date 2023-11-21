تحت رعاية سعادة العين المهندس عبدالحكيم الهندي .. تخريج 73 طالباً وطالبة ضمن التدريب المنتهي بالتشغيل بالقطاع الفندقي

وطنا اليوم:تحت رعاية سعادة العين المهندس عبدالحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، تم تخريج الفوج الثاني للمشروع التدريبي والذي أعلنت عنه جمعية الفنادق الأردنية سابقاً “لمئة باحث وباحثة عن العمل والمنتهي بالتشغيل في القطاع الفندقي” لتخصصي خدمة الطعام والشراب و التدبير الفندقي.

وبلغ عدد عدد الخريحين 73 طالباً وطالبة من جميع محافظات المملكة.

و ألقى رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، سعادة العين المهندس عبدالحكيم محمود الهندي كلمة هنأ فيها الخريجين وذويهم.

وقال إننا نقف اليَوْم عَلَى أَعْتاب تُخْرِج كَوْكَبَة جَدِيدَة مَن أَبْنائنا الأَعِزّاء وَالَّذِينَ حَرَصَنا عَلَى إِن يُكَوِّنُوا خَيْر بُناَة لِمُمَلِّكتنا الأُرْدُنِّيَّة الهاشِمِيَّة.

وعرج العين الهندي على الأوضاع الحالية المأساوية التي يمر بها الأهل في غزة وعموم فلسطين، مؤكداً على موقف الأردني الصلب، ملكاً وحكومةً وشعباً، في إغاثة وإسناد الأهل هناك.

وتالياً النص الكامل لكلمة العين عبدالحكيم الهندي :

“بَسَمَ اللّٰه الرَحْمٰن الرَحِيم

الحَمْد للّٰه رُبَّ العالِمَيْنِ، وَالصَلاَة وَالسَلام عَلَى سَيُدَنا مُحَمَّد النَبِيّ العَرَبِيّ الهاشِمِيّ الأَمِين”

فِي أَ ٔيَأْمُنا آلا ٔخَيِّرَة وَالَّتِي تُشْهَد ظُرُوفاً استثنائية يَمُرّ بِها إِخْواننا فِي فِلَسْطِين الحُبَيْبَة، ما تَزال القَضِيَّة الفِلَسْطِينِيَّة بِكُلّ تَشَعُّباتها وَهُمُومها، الجُرْح النازف مُنْذُ عُقُود فِي الجَسَد العَرَبِيّ والأسلامي والمسيحي . وَ رَغْم قَساوَة الظَرْف ، سَيُبْقَى الأُرْدُنّ السَنَد الَّذِي لَن يُخِيب ظَنَّ آهِلنا فِي فِلَسْطِين الجَرِيحَة، وَ نُحنَ نَرَى ذُلّكِ مَن خِلالِ المَواقِف المُشَرِّفَة لمولاي جَلالَة الملْك عَبْداللّٰه الثانِي بِن الحُسَيْن وسيدي صاحب السمو ولي العهد تُجاهَ القَضِيَّة الفلسطنية.

إِنَّنا عَلَى يَقِينَ إِن تُنال فِلَسْطِين وَأُهِلّها الصامِدُونَ الحَرِيَّة وَالٱِسْتِقْلال ، وَسَتُصَبِّح حَقِيقَة عَمّاً قَرِيب بِإِذْن اللّٰه تَعالَى

أَصْحاب المَعالِي وَ السَعادَة وَ العَطُوفَة ، السادَة الزُمَلاء ، وَ أَبْنائنا الخِرِّيجَيْنِ ، إِنَّهُ لِيُشْرِفنِي حَقّا أَنَّ أَتَوَجَّه إِلَيكُم اليَوْم فِي حَفَلَ التَخَرُّج الثانِي لِلبَرْنامَج التَدْرِيبِيّ “مِئَة باحَثَ وَ باحِثَة عَن العَمَل المُنْتَهِي بِالتَشْغِيل بِالقِطاع الفُنْدُقِيّ “.

ها نُحنَ اليَوْم نَقْف عَلَى أَعْتاب تُخْرِج كَوْكَبَة جَدِيدَة مَن أَبْنائنا الأَعِزّاء وَالَّذِينَ حَرَصَنا عَلَى إِن يُكَوِّنُوا خَيْر بُناَة لِمُمَلِّكتنا الأُرْدُنِّيَّة الهاشِمِيَّة ،اسمحوا لِي أَنَّ خِرِّيجِينا الجُدُد الَّذِينَ نَفْخَر بُهُم جَمِيعاً وَ البالِغ عَدَدهُم 73 خِرِّيجا عَلَى تَحْقِيقهُم هٰذا الإِنْجاز الَّذِي يَسْتَحِقّ التَقْدِير بِعَدّ العَمَل المَجْد . أَوَدّ أَيْضاً أَنَّ أَخُصّ بِالتَهْنِئَة وَالشُكْر أَوْلِياء أَمُور خِرِّيجِينا وَعائِلاتهُم عَلَى دَعَمَهُم المُتَواصِل وَ تَشْجِيعهُم لِهَمّ .

أَ ٔدَعُوكُم ٱِبْنائي وَبُناتِي آلَى ٱِسْتِمْراركُم بِالمُثابَرَة وَالثَبات وَ إِن تكونو فَخُورِيْنَ بِٱِنْتِمائكُم لِلقُطّاع السِياحِيّ الأُرْدُنِّيّ ، حَيْثُ أَنْهَ مَن أَهِم القَطّاعات الٱِقْتِصادِيَّة الهامَّة لِلوَطَن ، بِحَيْثُ ستكونو خَيْر مُمَثِّلَيْنِ لَوَطَّننَنا الأُرْدُنّ أَمامَ الجِنْسِيّات الأُخْرى ، كَما ستكونو قادِرِيْنَ عَلَى التَعامُل بُلْغات عَدِيدَة مَعَ ثَقافات مُخْتَلِفَة مَن خِلالَها يَسْتَطِيع أَنَّ يُظْهَر لِلعالِم حَضارَة الأُرْدُنّ وَرُقِيّ شَعَّبَها.

أَبْنائِي وَ بَناتِي ، اليَوْم ، عَنْدَماً تَخْرُجُونَ إِلَى العالِم ، أُوصِيكُم عَلَى أَنَّ تَبُقُّوا تَرْكِيزكُم مَوْجها لِخِدْمَة الوَطَن وَ الملْك وَ ان نَكُون خَيْر سَنَد لَقِيادتنا الهاشِمِيَّة .

– فَهٰذِهِ هِيَ الرِسالَة الأَسْمَى لَكُلّ إِنْسان

تَهانِينا لَكَمَ جَمِيعاً ، وَنَتَمَنَّى لَكَمَ كُلّ التَوْفِيق فِي مُسَيِّرتكُم المُسْتَقْبَلِيَّة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.