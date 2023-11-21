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أعمال فيلادلفيا تلتقي بطلبتها المستجدين وتكرم طلبتها المتفوقين

منذ ساعة واحدة
أعمال فيلادلفيا تلتقي بطلبتها المستجدين وتكرم طلبتها المتفوقين

وطنا اليوم:بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي، ومدير العلاقات العامة السيد سفيان النوافله، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية، التقت كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا بطلبتها المستجدين، حيث قدّم عميد الكلية الدكتور محمد الصمادي كلمة ترحيبية بالطلبة معبرًا عن اعتزازه بهم، ومقدرًا ثقتهم باختيارهم لكلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا، كما قدّم في كلمته إيجازا عن نشأة الكلية ورؤيتها وبرامجها الأكاديمية، واستعرض كذلك عدد من التوجيهات والإرشادات الهامة للطلبة في رحلتهم الجامعية، واختتم كلمته بالتهنئة والتبريك للطلبة المتوفين في الكلية متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح. تخلل اللقاء مناظرة طلابية شارك بها عدد من الطلبة بعنوان “استخدام التكنولوجيا يهدد مستقبل الوظائف في قطاع المال والأعمال” حيث قدم كل فريق أدلته المؤيدة والمعارضة، وانتهت المناظرة بالتصويت من قبل الحضور الذي أظهر تفاعلًا مميزا مع المناظرة، وفي نهاية الحفل تم تقديم الشهادات التقديرية والهدايا الرمزية للفرق المشاركة بالمناظرة، والطلبة المتفوقين.


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