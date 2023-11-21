الأردنية تتسلّم راية رئاسة الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية من “عمان الأهلية”

وطنا اليوم:تسلّمت الجامعة الأردنية اليوم راية رئاسة الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية من جامعة عمان الأهلية بعد توليها للرئاسة في الأعوام الأربعة الأخيرة.

وعبّر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات عن فخره بتسلم “الأردنية” رئاسة الاتحاد الذي تأسّس عام 1982 بمبادرة منها، واستمر تحت رئاستها ثلاثة عشر عاما حتى 1995، شاكرا “عمان الأهلية” على جهودها المقدرة خلال احتضانها للاتحاد رغما عن الظروف التي مرّ بها العالم جرّاء جائحة كورونا.

وأكد عبيدات أن “الأردنية” ستكون على قدر أهل العزم في إدارتها لهذا الاتحاد، بعد فترة حافلة بالأنشطة والبطولات المتميزة قادتها نظيرتها خلال السنوات السابقة، كما أنها ستذلل كافة الصعوبات للمضي في هذا الاتحاد وخدمة طلبتنا الرياضيين على امتداد رقعة الوطن، سيّما وأن الاتحاد الآن عضو في الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، وعضو مؤسس في الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، وعضو كذلك في اللجنة الأولمبية الأردنية.

بدوره، أشاد رئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور ساري حمدان بالأردنية باعتبارها المؤسس الأول للاتحاد الذي وضع الأنظمة والتعليمات والشروط، عازيًا إليها الفضل في توسيع رقعته تدريجيا ليضم الآن 21 جامعة حكومية وخاصة تحت مظلته، مؤكدا أن الاتحاد سيخطو خطوات مهمة في ظل رئاسة “الأردنية”، التي وصفها بمصدّرة الخبرات للجامعات المحلية والعالمية في كافة الحقول والتخصصات.

هذا وعرض الدكتور مصطفى عطيات التقرير الإداري للاتحاد خلال الأعوام التي تولّت فيها عمان الأهلية رئاسته منذ عام 2019 حتى عام 2023، تحدث خلاله عن الجامعات الأربعة الجديدة التي انضمت إلى الاتحاد في تلك الفترة، والبطولات المنعقدة في تلك الأعوام، والدورات والدوريات والندوات ومذكرات التفاهم وغيرها الكثير من الأنشطة التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع الجامعات المشاركة.

كما قُدّم تقرير مالي للاتحاد خلال حفل تسليم راية رئاسته، الذي حضره نائب رئيس “عمّان الأهلية” الدكتور أنس السعود وعميد شؤون الطلبة في “الأردنية” الدكتور صفوان الشيّاب وعميد شؤون الطلبة في “عمان الأهلية” الدكتور مصطفى عطيات ومدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة في “الأردنية” الدكتور محمد واصف ومديرا دائرتي الأنشطة الرياضية في الجامعتين الدكتور علي أبو داري والأستاذ عصام السحّار.