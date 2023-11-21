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الخصاونة : تلقينا إشعارات من الاحتلال بإخلاء المستشفى الميداني

منذ ساعتين
الخصاونة : تلقينا إشعارات من الاحتلال بإخلاء المستشفى الميداني

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، إن الحكومة تلقت إشعارات من الاحتلال الاسرائيلي بإخلاء المستشفى الميداني الأردني، مؤكدا انها لم تستجب لهذه المطالب
واعتبر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن غياب تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، “سينقلنا دائما من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ إلى انفجار أكبر”.
وتحدث الخصاونة خلال مقابلة مع قناة “العربية”، عن “غياب الأفق السياسي المفضي لتجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة والناجزة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحيا بأمن وسلام إلى جانب شعوب ودول المنطقة كافة بما فيها إسرائيل”.
وقال: “بغياب هذا الحل وتجسده، كما نبه وينبه جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام، سنبقى في أتون هذه الدوامات المتتالية والمتصاعدة من العنف ومن القتل ومن العدوان ومن الاعتداء ومن التقتيل”.


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