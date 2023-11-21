“العمل الإسلامي” يثمن إرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني لغزة

وطنا اليوم- يثمن حزب جبهة العمل الإسلامي إرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني إلى غزة والذي سيقام في مدينة خان يونس جنوب القطاع، لما يشكله ذلك من دعم وإسناد للجهد الإغاثي الطبي للشعب الفلسطيني الذي يواجه جرائم الإبادة عبر آلة القتل الصهيونية الغاشمة.

ويؤكد الحزب في هذا الصدد على ضرورة تعزيز هذا الجهد الإغاثي الطبي وإقامة جسر جوي لتقديم المساعدات الطبية والغذائية في ظل ما يواجهه القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الذي يتواصل منذ 46 يوماً، مع ضرورة تعزيز المستشفى الميداني الأردني الأول والثاني ودعمه بالتخصصات الجراحية لتوسيع نطاق خدماته المقدمة للأخوة في قطاع غزة الذي خرجت معظم المستشفيات فيه عن الخدمة نتيجة الاعتداءات الصهيونية.