وزراء يطالبون مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بوقف الاعتداء على الفلسطينيين

وطنا اليوم:طالبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات على الفلسطينيين.

وأكّدت اللجنة خلال لقائها مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى.

وبحثت اللجنة الوزارية المكونة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه مع لافروف في العاصمة الروسية موسكو الوضع في قطاع غزة.

كما بحثوا تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وحماية المدنيين، والمنشآت الحيوية وخاصة دور العبادة والمستشفيات، وأهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للفلسطينيين في القطاع.

وكانت اللجنة قد عقدت الاثنين اجتماعا مع وزير خارجية الصين وانغ يي في قصر الضيافة بالعاصمة بكين.

وشُكلت اللجنة الوزارية بموجب قرار القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية، تضم وزراء خارجية كل من: الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وبدأت جولتها يوم الأحد ووجهتها الأولى هي الصين.

القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، كلف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة القمة العربية الـ32 والإسلامية، وكل من الأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين وأي دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة