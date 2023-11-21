خطوط جوية أمريكية وأوروبية كبرى تجدد تجميد رحلاتها لتل أبيب

وطنا اليوم:لن تعود شركات الطيران الأمريكية للتحليق فوق إسرائيل في المستقبل القريب، فقد أعلنت شركات أمريكية مثل Delta وUnited Airlines، الأسبوع الماضي، أنها ستمدد تجميد الرحلات الجوية إلى إسرائيل، رغم خطة سابقة لإعادتها هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرته صحيفة Calcalist الإسرائيلية، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأعلنت شركة United Airlines أنَّ الرحلات الجوية لن تعود إلا بعد الإعلان أنَّ الأوضاع آمنة، كما أعلنت شركتا Delta وUnited Airlines استمرارهما في إلغاء الرحلات إلى إسرائيل ومراقبة الوضع الأمني.

أما شركة Delta فقد ذكرت على موقعها الإلكتروني، بعدما خططت في الأصل لإعادة تسيير رحلاتها بانتظام، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني: “قلوبنا مع كل من تأثر بالقرار، ويعمل فريقنا على إيجاد بدائل آمنة للعملاء”.

وعلى غرار الشركات الأمريكية لم تُعِد العديد من شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى إسرائيل حتى الآن، وقد صرَّحت بأنها تراقب الوضع في البلاد. ففي شركة Lufthansa الألمانية، على سبيل المثال، مددوا إلغاء الرحلات حتى 14 ديسمبر/كانون الأول.

ووفقاً لما ذكرته الشركة: “نأسف لأنه كان علينا اتخاذ هذا القرار. ونواصل بالطبع مراقبة الوضع الأمني ​​في إسرائيل والاتصال الوثيق مع السلطات”. كما اتخذت الخطوط الجوية الفرنسية نفس القرار وأوقفت رحلاتها حتى 17 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الشركة: “إنَّ سلامة العملاء والموظفين هي أولويتنا القصوى، نحن نراقب باستمرار الوضع الجيوسياسي في المناطق التي نخدمها لضمان أعلى مستوى من سلامة الطيران”.

انخفاض حاد بعدد الرحلات المارة بإسرائيل

وتُظهِر بيانات هيئة المطارات، التي نشرتها صحيفة Calcalist الإسرائيلية قبل نحو أسبوع، أنَّ الحرب أدت إلى انخفاض حاد بنسبة 41% في عدد ركاب الرحلات الدولية المارة عبر إسرائيل، في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي الشهر الماضي كانت هناك عشرة أيام واصلت فيها شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من وإلى إسرائيل، حتى استوعبت النطاق الكامل للحرب. بالإضافة إلى ذلك طلب العديد من الإسرائيليين، في أكتوبر/تشرين الأول، العودة إلى إسرائيل بعد الأحداث، وفي الوقت نفسه غادرها كثيرون آخرون.

وبحسب بيانات هيئة المطارات، مر عبر إسرائيل خلال الشهر الماضي نحو 1.17 مليون مسافر على الرحلات الدولية مقارنةً بنحو 1.99 مليون مسافر في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وكانت شركة طيران العال الإسرائيلية المستفيد الأكبر من غياب معظم منافسيها.

واحتلت الشركة المركز الأول في عدد الركاب مُسجِّلَة قفزة بنسبة 19.5% مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بما يقرب من نصف مليون مسافر.

وبالنظر إلى الحرب احتلت الشركات الإسرائيلية أيضاً بقية المراكز الأولى؛ إذ جاءت شركة Israir Airlines في المركز الثاني بأكثر من 86 ألف مسافر في أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض قدره 7.3% مقارنة بالعام الماضي، تليها في المركز الثالث شركة Arkia بحوالي 57 ألف مسافر، بانخفاض قدره 32.5% مقارنةً بالعام الماضي