نيويورك تايمز : نصف مباني شمال غزة تدمرت

وطنا اليوم:منذ 46 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا إجرامية على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات دمر خلالها أحياء سكنية بالكامل على رؤوس ساكنيها، فيما وصف مراقبون ما يحدث بأنه أكبر حرب إبادة للمباني السكنية والخدمية في تاريخ القطاع، ويأتي ذلك ضمن محاولات الاحتلال تغيير جغرافية غزة ورسم خريطة عمرانية جديدة عبر التهجير الداخلي، بل والخارجي أيضا من أجل تسهيل السيطرة عليها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان صور الأقمار الصناعية تظهر ان نصف مباني شمال قطاع غزة تدمرت أو تضررت نتيجة العدوان الهمجي المستمر على القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ46 على التوالي، واستهدافه المدنيين والمستشفيات وتدمير عشرات المنازل، في قصف الي المتواصل على القطاع، برا وبحرا وجوا، منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وارتقى أكثر من 13,300 شهيد منذ السابع من تشرين الأول، بينهم 5,600 طفل، و3,550 امرأة، حسبما نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأكد المكتب الإعلامي بغزة، وقوع أكثر من 31 ألف إصابة منذ بدء عدوان الاحتلال من بينهم 75% من الأطفال والنساء.

وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد (22) من رجال الدفاع المدني، واستشهد كذلك (60) صحفياً.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 منهم 390 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين