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التنمية توضح: عطاء شراء الخيام لمتضررين بالشتاء وليس للاجئين

منذ ساعة واحدة
التنمية توضح: عطاء شراء الخيام لمتضررين بالشتاء وليس للاجئين

وطنا اليوم:أكد الامين العام لوزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، أن العطاء المطروح في الصحف الرسمية لشراء نحو 100 خيمة هو أمر اعتيادي يأتي ضمن خطط الوزارة السنوية استعدادا للظروف الجوية في كل موسم شتاء.
وبين الضمور الثلاثاء، أن العطاء يهدف لتعزيز احتياطي المستودعات الإغاثية والموضوع يرتبط كليا بوزارة التنمية ويتم استخدام هذه الخيام لإيواء الناس مؤقتا في حالات مداهمة المياه للمنازل، حيث يتم تجهيزها لاستقبال المتضررين فيها بالاضافة الى توفير المواد الغذائية والأغطية والوقود او وسائل التدفئة ضمن الاماكانات المتاحة حتى يتم ترتيب أمورهم وصيانة منازلهم والعودة اليها لاحقا ..
ونوه الى أن الخيام قد تتضرر بسبب الرياح والأمطار ومع طول فترة الاستخدام، وبالتالي تحتاج الى عملية صيانة او شراء عدد جديد منها، مشيرا الى ان هناك من استغل طرح الاعلان لإثارة الاشاعة حوله زاعما انها لإيواء مهجرين او لاجئين من غزة أو غيرها، نافيا ان يكون لهذه الخيام أي علاقة بذلك وانما هي لغايات الاستخدام المحلي خلال موسم الشتاء فقط


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