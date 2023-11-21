الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين وإصابة 3 في معارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل جنديين إضافيين وإصابة 3 آخرين في المعارك شمال قطاع غزة

وقال جيش الاحتلال في بيان له، تحت بند سُمح بالنشر، إن كابتن (احتياط) أرنون موشيه أبراهام بنفينستي فاسبي 26 عاما، من قاعدة همالي، ضابط قتالي في دورية جفعاتي، لواء جفعاتي، قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الرقيب إيليا سينكين 20 عاماً، مانوف هجيليل، مقاتل في كتيبة روتيم، لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أنه أصيب اثنان من جنود الاحتياط في الكتيبة 699، اللواء 551، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة.

كما أصيب ضابط قتالي في الكتيبة 17، لواء بسلام، بجراح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة، إضافة إلى إصابة مقاتل من الكتيبة 46 ومقاتل من الكتيبة 52 من اللواء 401 بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة .

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود منذ بداية الاجتياح البري إلى 70 قتيلا ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 390 قتيلا.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لآخر إحصائية، استشهد أكثر من 13,300 شهيد منذ السابع من تشرين الأول، بينهم 5,600 طفل، و3,550 امرأة.

وأكد المكتب الإعلامي بغزة، وقوع أكثر من 31 ألف إصابة منذ بدء عدوان الاحتلال من بينهم 75% من الأطفال والنساء.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.