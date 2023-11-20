بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العضايلة عن زيارة ولي العهد: بادرة ذات وزن وخطوة مهمة

منذ 4 ساعات
العضايلة عن زيارة ولي العهد: بادرة ذات وزن وخطوة مهمة

وطنا اليوم:أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة أن وصول سمو ولي العهد إلى مطار العريش يرافقه طاقم طبي من الخدمات الطبية الملكية طائرة مساعدات ومستلزمات طبية هو بادرة ذات وزن وخطوة سيكون لها الأثر الكبير في إسناد وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأهلنا في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وقال العضايلة في تغريدة له اليوم “وصول سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى مطار العريش في #مصر على متن طائرة سلاح الجو الملكي يرافقه طاقم طبي من الخدمات الطبية الملكية، هو بادرة ذات وزن وخطوة مهمة لها اثر كبير في إسناد وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأهلنا في #غزّة من خلال المستشفى الميداني الأردني الجديد في خان يونس”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

أبو عبيدة: استهدفنا 60 آلية عسكرية صهيونية خلال 3 أيام

20:41

منصة فيسبوك تحذف صفحة تروج لتهجير أهالي الضفة إلى الأردن

20:22

شاهد: صواريخ المقاومة تضرب العمق الإسرائيلي وتثير الرعب في تل أبيب

19:30

القسام يقصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردًّا على المجازر

19:21

14 سيدة ضمن الكادر الطبي في المستشفى الميداني الأردني في خان يونس

19:17

قصف وحصار للمستشفى الإندونيسي ومخاوف من سيناريو الشفاء

19:05

رئيس جامعة الروح القدس (الكسليك) اللبنانية يزور الجامعة الأردنية

18:53

بوريل عن غزة: الاتحاد الأوروبي كان لعدة قرون بحالة حرب وأنهار من الدماء

18:14

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من شيوخ ووجهاء عشائر العمرو

16:52

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : ولي العهد على مرمى حجر من غزة .. وهذه هي “الرسالة الملكية”

16:36

الفوسفات تتبرع بجهاز غسيل كلى لمستشفى الشيخ محمد بن زايد الحكومي في العقبة

16:35

صيدلة فيلادلفيا تنظم يومًا طبيًّا مجانيًا بالتعاون مع مركز تلسكوب الطبي للعيون‎

وفيات
وفيات الاثنين 20-11-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-10-27 08:39:30Z | | ÿ©©©ÿ«««ÿ«««ÿOÈªوفيات الاحد 19-11-2023وفيات الخميس 16-11-2023وفيات الأربعاء 15-11-2023