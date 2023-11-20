قصف وحصار للمستشفى الإندونيسي ومخاوف من سيناريو الشفاء

وطنا اليوم:قال مدير عام مستشفيات غزة، محمد زقوت، الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن “الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في المستشفيات” في قطاع غزة.

زقوت أوضح أن “الاحتلال أنهك المستشفيات في شمال قطاع غزة وفي جنوبه”، مشيراً إلى أن “الاحتلال يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في المستشفيات”.

وأضاف: “هناك 260 جريحاً في مجمع الشفاء الطبي (غربي مدينة غزة)، يموت واحد منهم كل يوم”، موضحاً أن المستشفى الإندونيسي بدوره يضم “آلاف النازحين ونحو 200 من الكادر الطبي”.

وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة “استشهاد 12 شخصاً وإصابة عشرات”، إثر قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي، بالتزامن مع محاصرتها بعشرات الآليات العسكرية والمدفعيات، وفق شهادات متطابقة.

وكانت الوزارة الفلسطينية حذرت في بيان من أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع آلاف الجرحى والطواقم الطبية والنازحين في دائرة الموت، نتيجة الاستهداف المباشر والمتكرر للمستشفى الإندونيسي”

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال تفرض حصارا على المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي نحو 700 شخص من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى النازحين إليه، وحذرت من تكرار ما فعله الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي هناك.

من جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي، وقالت إن قصف الاحتلال وحصاره للمستشفى جريمة تستدعي تدخلا دوليا لحماية آخر مؤسسة صحية تعمل في شمالي غزة.

وقال مصدر إن قوات الاحتلال تستهدف كل من يحاول الخروج من المستشفى الإندونيسي بإطلاق النار المباشر، وأكد انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي.

وقد أظهرت الصور دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم في محيط المستشفى الإندونيسي وتطلق النار باتجاه مبناه.

وقالت مصادر صحفية إن مئات النازحين فروا من محيط المستشفى الإندونيسي ومدينة الشيخ زايد بعد تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية نحو محيطه.

وتحاصر القوات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي بعشرات الآليات العسكرية الثقيلة والمدفعيات في محيط أقل من كيلومتر واحد، وتنشر القناصة على أسطح المباني القريبة منه، مما يحول دون وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى لنقل الجرحى باعتباره المستشفى الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي في شمال القطاع.

“دروع بشرية بالشفاء”

يأتي ذلك فيما قال مسؤول طبي في مستشفى الشفاء إن الاحتلال يحتجز أكثر من 200 من المرضى والطواقم الطبية ويستخدمهم دروعا بشرية.

وتخيم حالة من الغموض على الوضع الحالي في مستشفى الشفاء بعد إعادة اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدمير منشآته وتجريف باحاته وعزله تماما عن العالم نتيجة انقطاع الكهرباء والإنترنت.

وتسيطر قوات الاحتلال على مستشفى الشفاء منذ أيام، وقد أخرجت الطواقم الطبية والنازحين منه بعد حصار خانق واستهداف أدى إلى استشهاد العديد من المصابين والنازحين والكادر الطبي فيه.