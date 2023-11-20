صيدلة فيلادلفيا تنظم يومًا طبيًّا مجانيًا بالتعاون مع مركز تلسكوب الطبي للعيون‎

وطنا اليوم:نظمت كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا وبالتعاون مع مركز تلسكوب الطبي للعيون يوم الاثنين 06/11/2023 حملة مجانية لفحص البصر والقرنية وشبكة العين لدى طلاب الجامعة وكافة العاملين. وبيّن الدكتور يزن البطاينة عميد كلية الصيدلة أهمية هذه الفعالية لمّا للبصر من أهمية كبيرة للإنسان فهو نافذته على العالم وهذه الحملة تأتي للكشف المبكر عن المشاكل التي تصيب العين بهدف تفادي أي مضاعفات من شأنها أن تفقد الأشخاص بصرهم وأشاد بالتفاعل الكبير من قبل طلاب وموظفي الجامعة. وأكد الدكتور محمد بيان رئيس قسم كلية الصيدلة أن الجامعة لا تتوانى عن إقامة مثل هذه النشاطات التي من شأنها متابعة الحالة الصحية وتعزيز مفهوم الطب السامي القائم على تقديم يد العون لكل من يحتاج له فضلاً عن دورها في الحفاظ على سلامة طلبة الجامعة وجميع العالمين فيها.