الإفراج عن أردنية بعد توقيفها في ولاية بنسلفانيا الأميركية

وطنا اليوم:أفرجت السلطات في الولايات المتحدة عن أردنية خلال ساعتين من توقيفها في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأكّدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية أنه ومن خلال سفارة الأردن في واشنطن، قد تمت متابعة قضية الأردنية التي أوقفت في ولاية بنسلفانيا الأميركية، والتواصل مع ذويها منذ بداية الحادثة.

ونقلت الوزارة عن ذويها أنه تم الإفراج عنها خلال ساعتين من توقيفها، وهي بخير وبصحة جيدة، بعكس ما يتداول على وسائل الإعلام