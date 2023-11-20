بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شاهد الفيديو: هذا ما فعلته صواريخ بركان في ثكنة إسرائيليّة

منذ ساعتين
شاهد الفيديو: هذا ما فعلته صواريخ بركان في ثكنة إسرائيليّة

وطنا اليوم:أعلن حزب الله استهدافه مركز قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال في ثكنة برانيت الإسرائيلية بـ4 صواريخ بركان من العيار الثقيل.
وأشار الحزب -في بيان- إلى أنه استهدف ثكنة برانيت قبالة الحدود اللبنانية على دفعتين، وثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأنه حقق ما وصفها بالإصابات المباشرة فيهما.
بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عددا من قذائف الهاون أطلقت على موقع على الحدود مع لبنان، مضيفة أن قوات الجيش الإسرائيلي ترد على مصدر إطلاق النيران.
يشار إلى أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود، تزامنا مع الحرب في قطاع غزة.
وتواصل إسرائيل، لليوم الـ45 على التوالي، شن حرب مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:52

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : ولي العهد على مرمى حجر من غزة .. وهذه هي “الرسالة الملكية”

16:36

الفوسفات تتبرع بجهاز غسيل كلى لمستشفى الشيخ محمد بن زايد الحكومي في العقبة

16:35

صيدلة فيلادلفيا تنظم يومًا طبيًّا مجانيًا بالتعاون مع مركز تلسكوب الطبي للعيون‎

16:26

بتوجيهات ملكية.. مستشفى أردني جديد في خان يونس

16:20

الإفراج عن أردنية بعد توقيفها في ولاية بنسلفانيا الأميركية

15:48

الملك والملكة يلتقيان الطبيب غسان أبو ستة

15:25

إجلاء 229 أردنيا من غزة عبر معبر رفح

15:19

كلية العلوم الطبية والمساندة في جامعة فيلادلفيا تعقد ندوة علمية متخصصة‎

15:16

قسم اللغة العربية بفيلادلفيا يلتقي طلبته الجدد‎

15:10

ولي العهد يصل مطار العريش برفقة كوادر طبية ستشغل المستشفى الميداني في غزة

15:05

كابيتال بنك الراعي الماسي لمؤتمر ومعرض الجودة في الرعاية الصحية بنسخته السابعة‎

15:03

الملك يؤكد ضرورة وقف الحرب وفك الحصار عن غزة

وفيات
وفيات الاثنين 20-11-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-10-27 08:39:30Z | | ÿ©©©ÿ«««ÿ«««ÿOÈªوفيات الاحد 19-11-2023وفيات الخميس 16-11-2023وفيات الأربعاء 15-11-2023